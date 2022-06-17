Артиллерия ВСУ испепелила «Мсту-С», «Ураган» и другую технику рф

https://racurs.ua/n171792-artilleriya-vsu-ispepelila-mstu-s-uragan-i-druguu-tehniku-rf-foto-video.html

Ракурс

Збройні сили України знищили самохідну гаубицю 2С-19 «Мста-С» та командно-штабну машину командира батареї ворога за допомогою французької самохідної артилерійської установки CAESAR.

.

Одним залпом шести САУ CAESAR артилеристи накрили район, де ворог зосередив понад 15 одиниць озброєння та військової техніки. Прямим влучанням було вражено самохідну гаубицю 2С-19 «Мста-С» ворога та командно-штабну машину командира батареї, — йдеться у повідомленні Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача ЗСУ у Фейсбук.

Ймовірно, відео успішної роботи української артилерії знято на території Херсонської області. Зауважимо, що САУ CAESAR уражає ворога на відстані 20 км і більше від лінії фронту з високою точністю.

Українські артилеристи проводять унікальний для світової практики надшвидкий перехід на системи озброєння НАТО. Наші мужні воїни роблять неймовірні речі — вони залповими темпами опановують зброю перемоги, надану Україні західними партнерами, — додали у Страткомі ЗСУ.

Окрім цього, як повідомляють ЗСУ, артилеристи Десантно-штурмових військ та Сухопутних військ України знищили дві бойові машини РСЗВ БМ-27 «Ураган» російських окупантів. На фото зафіксовано, результати роботи десантників та артилеристів — денацифіковані дві ворожі реактивні системи залпового вогню БМ-27 «Ураган».