Ракетный удар по Николаеву унес жизни двух человек, в Запорожье сработала ПВО

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Ракетний удар по Миколаєву завдали воєнні злочинці росії 17 червня. Внаслідок обстрілів чотирьох багатоквартирних житлових будинків міста двоє осіб загинуло, ще 20 дістали поранень (зокрема й дитина).

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Очільник обласної військової адміністрації Віталій Кім спочатку повідомляв про одного загиблого внаслідок ракетного удару по Миколаєву.

…Вранці у Миколаєві постраждали чотири житлові багатоповерхові будинки та об'єкт інфраструктури… Тривають рятувальні роботи. Від ракетного удару по спальному району двоє осіб загинуло, 20 поранених, — написав Кім у Телеграм.

Водночас сили ППО України збили ворожу ракету над Вільнянщиною Запорізької області.

Протиповітряна оборона Запорізької області близько 10.00 знешкодила ракету ворога над Вільнянщиною. Інформація уточнюється. За попередньою інформацією жертв і руйнувань немає, — йдеться в повідомленні Запорізької ОВА.

Нагадаємо, 14 червня росіяни накрили ракетами чотири області України — Чернігівську, Львівську, Хмельницьку та Тернопільську. У небі над Львівською областю українські захисники збили російську ракету, про приземлення ворожої цілі повідомлялося на Хмельниччині та Тернопільщині.