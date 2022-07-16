Саудовская Аравия по просьбе США увеличит добычу нефти, что может обвалить цены

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Саудівська Аравія нібито готова збільшити свої щоденні потужності з видобутку нафти.

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Про це заявив спадкоємний принц королівства Мухаммад бін Салман після зустрічі з президентом Сполучених Штатів Джо Байденом 16 липня, повідомляє «Радіо Свобода».

Водночас лідери країни заявляють, що це не обов’язково означає збільшення фактичного видобутку нафти.

Так рішення сприятиме обвалу на 30% цін на нафту та скороченню дефіциту на ринку.

За словами принца, Саудівська Аравія збільшить свою виробничу потужність з 10 до 13 млн барелів на день до 2027 року у порівнянні з 12 млн зараз, і «після цього королівство більше не матиме можливості збільшувати видобуток».

Крім того, Саудівська Аравія на прохання США відкриє повітряний простір для авіації Ізраїлю.

Своєю чергою, США поступляться Саудівській Аравії спірним островом Тиран у Червоному морі.

Президент США Джо Байден вже оголосив про виведення миротворців з острова. Підрозділи американських військ перебували на ньому з 1981 року.

Під час візиту американського президента Джо Байдена до Саудівської Аравії, сторони підписали 18 угод та меморандумів про співпрацю у низці сфер, включаючи енергетику, інвестиції та космос.

Агентство SPA повідомило, що Ер-Ріяд зобов’язався підтримувати баланс світового ринку нафти з метою сталого економічного зростання. США та Саудівська Аравія розширюють співпрацю з кібербезпеки, а також обмін даними про злочинців та загрози у цій сфері.