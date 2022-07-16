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Ракурс
Из Святогорской лавры под обстрелами удалось эвакуировать группу гражданских

Из Святогорской лавры под обстрелами удалось эвакуировать группу гражданских (ВИДЕО)

16 июл 2022, 20:51
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З території Святогірської лаври вдалося евакуювати групу мирних мешканців.



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Як повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони, це родина, яка переховувалась у монастирі від постійних артилерійських обстрілів з боку окупантів: батько, мати та троє дітей.

При цьому наймолодша дитина народилася на території Святогірської лаври кілька днів тому. Також змогла виїхати пара літніх людей — чоловік і жінка.

Україна продовжує працювати над встановленням режиму припинення вогню та організацією гуманітарного коридору до Святогірської лаври. На її території перебувають до 600 мирних мешканців, з яких понад 50 — діти, зокрема четверо немовлят, — повідомляє ГУР.

1 червня територія Святогірської лаври піддалась артилерійському обстрілу з боку російських окупаційних військ. Унаслідок обстрілу загинули архімандрит Галактіон, монах Аристоклій та монахиня Варвара. Кілька священників отримали важкі поранення.

Українські розвідники 15 липня повідомили, що працюють над організацією гумкоридору з Святогірської Лаври у Донецькій області, де переховуються 600 мирних жителів.

Лавра знаходиться на березі річки Сіверський Донець Донецької області. Вона піддається постійним артилерійським обстрілам з боку російських військових.

На території Лаври досі знаходиться до 600 мирних жителів. Близько 70% з них — паломники та місцеві мешканці, які намагались знайти притулок від обстрілів. Значна частина паломників прибула до Лаври ще до початку активних бойових дій. Через бойові дії мирні жителі не змогли евакуюватися і звернулись з проханням про організацію безпечного коридору.

Приблизно 100 ченців наразі відмовляються залишати територію Лаври: «Частина з них через поранення, вік та хвороби, та знаходяться у важкому стані, що унеможливлює їхню евакуацію».

Для них організовується доставка гуманітарних вантажів — їжі, води та медикаментів.

Источник: Ракурс


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