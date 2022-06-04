Зеленский прокомментировал обстрел Святогорской лавры – россиян следует изгнать из ЮНЕСКО

Зеленский прокомментировал обстрел Святогорской лавры — россиян следует изгнать из ЮНЕСКОhttps://racurs.ua/n171359-zelenskiy-prokommentiroval-obstrel-svyatogorskoy-lavry-rossiyan-sleduet-izgnat-iz-unesko.htmlРакурс
Президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність повної ізоляції росії та її виключення з ЮНЕСКО у зв’язку з терористичною діяльністю та військовими злочинами на території України.
Так глава держави 4 червня прокоментував артилерійський обстріл в середу та в суботу Святогірської лаври у Донецькій області. Президент Зеленський написав, що українська дипломатія послідовно працює над виключенням росії з ЮНЕСКО.
Жодна інша держава, крім росії, не знищувала в Європі стільки памʼяток, культурних і соціальних обʼєктів за весь час після Другої світової війни. Кожна спалена росією в Україні церква, кожна підірвана школа, кожен зруйнований меморіал доводить, що росії не місце в ЮНЕСКО, — прокоментував Зеленський сьогоднішній обстріл Святогірської лаври.
Він додав, що Україна очікує на «логічну і справедливу» відповідь ООН і ЮНЕСКО.
Окупанти точно знають, який об'єкт обстрілюють. Вони знають, що на території Святогірської лаври немає військових цілей. Знають, що там укриваються від бойових дій близько 300 мирян, зокрема 60 дітей. Але все одно російська армія обстрілює лавру, як і весь Донбас. Як і будь-яку іншу територію та будь-який інший об'єкт України, до якого може дотягнутися. Їм байдуже, що саме перетворювати на руїни, — написав президент у своїх соцмережах.
31 травня Верховна Рада України звернулася до ЮНЕСКО з вимогою позбавити росію членства в організації.