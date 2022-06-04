Зеленский прокомментировал обстрел Святогорской лавры – россиян следует изгнать из ЮНЕСКО

https://racurs.ua/n171359-zelenskiy-prokommentiroval-obstrel-svyatogorskoy-lavry-rossiyan-sleduet-izgnat-iz-unesko.html

Ракурс

Президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність повної ізоляції росії та її виключення з ЮНЕСКО у зв’язку з терористичною діяльністю та військовими злочинами на території України.

.

Так глава держави 4 червня прокоментував артилерійський обстріл в середу та в суботу Святогірської лаври у Донецькій області. Президент Зеленський написав, що українська дипломатія послідовно працює над виключенням росії з ЮНЕСКО.

Жодна інша держава, крім росії, не знищувала в Європі стільки памʼяток, культурних і соціальних обʼєктів за весь час після Другої світової війни. Кожна спалена росією в Україні церква, кожна підірвана школа, кожен зруйнований меморіал доводить, що росії не місце в ЮНЕСКО, — прокоментував Зеленський сьогоднішній обстріл Святогірської лаври.

Він додав, що Україна очікує на «логічну і справедливу» відповідь ООН і ЮНЕСКО.