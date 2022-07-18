Бригадный генерал, фронтовик и близкий к Татарову — что известно об и.о. главы СБУ Малюке

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Зеленський призначив виконувача обов’язків голови СБУ

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Ним став перший заступник голови Служби безпеки України Василь Малюк.

Раніше 17 липня президент України усунув з посад генпрокурора Ірину Венедиктову та голову СБУ Івана Баканова через «сотні кримінальних справ про держзраду та колабораційну діяльність працівників органів прокуратури, досудового розслідування та інших правоохоронних органів».

Василеві Малюку 39 років. Він здобув вищу юридичну освіту у Національній академії СБУ за спеціальністю «Правознавство».

Малюк народився у місті Коростишів Житомирської області. Закінчив Національну академію Служби безпеки України за спеціальністю правознавство.

З 2001 року служив у регіональних управліннях СБУ — обіймав посади від оперуповноваженого до заступника начальника управління — начальника відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю.

З 2001 року розпочав військову службу в СБУ, де обіймав посади від оперуповноваженого до заступника начальника управління.

Учасник бойових дій. Нагороджений відзнаками президента України. 25 березня 2022 року йому присвоїли військове звання «бригадний генерал».

У січні 2020 року Малюк перейшов до Центрального управління СБУ на посаду першого заступника начальника Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ.

У березні 2020 року Зеленський призначив Малюка першим заступником голови СБУ і начальником цього управління. Малюка призначили замість Дмитра Нескоромного, який нібито замовив полковнику СБУ Юрію Расюку організацію нападу на начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова.

26 липня 2021 року Зеленський звільнив Малюка і ще трьох посадовців СБУ з займаної посади.

В Офісі президента причиною тоді назвали необхідність реформувати СБУ і боротьбу з контрабандою.

Для президента принципово — значно активізувати роботу СБУ для того, щоб нарешті поставити крапку в усіх контрабандних схемах. На жаль, не бачили достатньої роботи Служби на цьому напрямку останнім часом, — пояснював тоді радник голови ОП Михайло Подоляк.

На початку вересня 2021 року «Українська правда» писала, що Малюк був серед гостей на святкуванні дня народження заступника голови Офісу президента Олега Татарова. На свято приїхали топові чиновники різних правоохоронних відомств, Татаров тоді говорив, що не вбачає в цьому конфлікту інтересів. Співрозмовники «Бабеля» в СБУ і парламенті називають Малюка людиною, близькою до Татарова.

16 лютого 2022 року Кабмін призначив Малюка заступником міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського. Він обійняв посаду Олександра Гогілашвілі, який наприкінці 2021 року втрапив у кілька скандалів.

У МВС Малюк пропрацював менш як місяць. Уже 3 березня Зеленський знову призначив його заступником голови СБУ, а 25 березня надав звання бригадного генерала. У офіційній біографії Малюка зазначається, що він бере участь у затриманні членів організованих злочинних угруповань.

16 липня СБУ разом із ДБР затримала колишнього голову управління СБУ в Криму Олега Кулініча. Малюк, за повідомленнями деяких ЗМІ, нібито був присутній на затриманні.

У квітні 2021 року Малюк показав свою декларацію, яку попереднього року не хотів відкривати публічно. У ній Малюк вказав житловий будинок площею 228 кв. м із земельними ділянками в Коростишеві Житомирської області і землею в Коростишівському районі, квартиру в Києві площею майже 123 кв. м, якою його родина користувалася безкоштовно, і житловий будинок, що належить СБУ.

Також родині Малюка належать автомобілі Lexus LX470 2004 року випуску та Nissan Rogue 2014 року. За 2020 рік родина отримала дохід 2,2 млн грн і зберігала 90 тис. дол. готівкою.

Нагадаємо, що увечері 17 липня президент Володимир Зеленський відсторонив від виконання обов’язків генпрокурора Ірину Венедіктову та голову Служби безпеки України Івана Баканова. У своєму вечірньому зверненні він пояснив, що зробив це через «масив злочинів», вчинених працівниками Офісу генпрокурора та СБУ.

Це ставить дуже серйозні запитання до керівників цих структур, — сказав Зеленський.

Заступник голови Офісу президента Андрій Смирнов пояснив, що Баканов і Венедіктова ще не звільнені. Їх усунули для того, щоб вони не могли впливати на розслідування і виявлення зрадників у СБУ та прокуратурі. Крім того, в цих органах проведуть службові розслідування, і вже за їхніми результатами президент вирішить, чи звертатися до парламенту, щоб звільнити обох посадовців.

Поки обовʼязки генпрокурора виконуватиме заступник Венедиктової Олексій Симоненко, а голови СБУ — перший заступник Малюк. Обидва близькі до заступника голови Офісу президента Олега Татарова і гуляли на його дні народження в серпні 2021 року.