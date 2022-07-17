Последствия обстрелов Николаевщины. Фото: полиция области

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Ракурс

Місто Миколаїв 17 липня зазнало ракетного удару з боку російської федерації.

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Близько 3.00 17 липня окупанти обстріляли в місті об'єкти промисловості та інфраструктурні об'єкти. Внаслідок обстрілу сталися руйнування будівель із подальшим горінням. Рятувальники усю ніч боролися з пожежею, а о 9.00 її ліквідували. Зараз розбирають завали на одному з об'єктів. Інформація стосовно жертв та постраждалих уточнюється. Про це 17 липня повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

У поліції області зазначили, що збирають докази на місцях обстрілів та документують воєнні злочини військ російської області на Миколаївщині. Минулої доби, 16 липня, загарбники завдали ударів по Миколаєву, обстріляли Лоцкіне, Шевченкове, Зоря, Лимани Шевченківської, Інгульської та Галицинівської громад.

Вибухи пошкодили житлові будинки, господарчі споруди, приміщення двох підприємств і об'єкт інфраструктури. Правоохоронці зазначили, що серед мирного населення є загиблі та постраждалі.

За кожним фактом обстрілів слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 (порушення правил та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 16 липня окупанти завдали ракетного удару по Одесі, а від влучання ракети в склад виробничо-торговельної компанії спалахнула пожежа на площі 1 тис. кв. м.