Росіяни 16 липня завдали нового ракетного удару по Одесі, фото: ДСНС

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Рашисти сьогодні, 16 липня, вранці завдали ракетного удару по Одесі. В результаті влучання ракети в склад виробничо-торговельної компанії спалахнула пожежа на площі 1 тис. кв. м.

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Повідомлення про займання надійшло до рятувальників о 04.54, о 07.37 пожежа була локалізована, о 10.42 — ліквідована. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Проводиться розборка та проливка конструкцій. Попередньо загиблих та постраждалих немає, — зазначають у відомстві.

Зазначається, що до боротьби з вогнем від ДСНС були залучені 18 одиниць пожежної техніки та 75 рятувальників.

Нагадаємо, сьогоднішній ракетний удар по Одесі було завдано з використанням літаків стратегічної авіації Ту-95, з напрямку Ставропілля. За попередньою інформацією, удару було завдано ракетою Х-101.