Підбита російська техніка, фото: «Патріоти України»

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Російські війська за час масштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 38 тис. 140 особового складу.

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За добу цей показник зріс на 140 осіб. Про це сьогодні, 16 липня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також рашисти вже втратили:

1 тис. 677 танків;

3 тис. 874 бойових броньованих машин;

846 одиниць артилерійських систем;

247 одиниць РСЗВ;

109 одиниць засобів ППО;

220 літаків;

188 гелікоптерів;

687 БПЛА оперативно-тактичного рівня;

162 крилаті ракети;

15 кораблів/катерів;

2 тис. 735 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;

68 одиниць спеціальної техніки.

Зазначається, що за минулу добу найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.