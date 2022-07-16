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Ракурс
Підбита російська техніка, фото: «Патріоти України»

140 рашистів знищили захисники України за добу (ІНФОГРАФІКА)

16 лип 2022, 11:18
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Російські війська за час масштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 38 тис. 140 особового складу.



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За добу цей показник зріс на 140 осіб. Про це сьогодні, 16 липня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також рашисти вже втратили:

  • 1 тис. 677 танків;
  • 3 тис. 874 бойових броньованих машин;
  • 846 одиниць артилерійських систем;
  • 247 одиниць РСЗВ;
  • 109 одиниць засобів ППО;
  • 220 літаків;
  • 188 гелікоптерів;
  • 687 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 162 крилаті ракети;
  • 15 кораблів/катерів;
  • 2 тис. 735 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 68 одиниць спеціальної техніки.

Зазначається, що за минулу добу найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.

Джерело: Ракурс


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