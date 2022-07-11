Знищена російська техніка, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n172586-desantnyky-demilitaryzuvaly-rosiyski-tanky-stugnou-ta-djavelinom-video.html

Ракурс

Українські військові з 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ з американського протитанкового комплексу Javelin та українського «Стугна-П» «демілітаризували» на Донеччині два російські танки, перетворивши їх на металобрухт.

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Відповідне відео сьогодні, 11 липня, на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук опублікувала Служба зв‘язків з громадськістю Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Продовжуємо «полювання» за бронетехнікою загарбників, — зазначається в описі до відео.

Нагадаємо, у квітні було опубліковане відео, котре демонструє, як розрахунок протитанкового ракетного комплексу «Стугна-П» на Сході України за три хвилини знищив чотири російські танки.