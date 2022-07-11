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Ракурс
Ще трьох командирів рашистів ліквідували захисники України, фото: Управління стратегічних комунікацій ЗСУ

Трьох російських командирів ліквідували ЗСУ — деталі

11 лип 2022, 22:27
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Українські військові ліквідували ще трьох командирів російських загарбників.



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Про це сьогодні, 11 липня, повідомляє Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

«Демілітаризувалися» такі російські офіцери:

  • заступник командира 20-ї гвардійської мотострілецької дивізії зс рф полковник Серній Кенс;
  • заступник по тилу командира 106-ї дивізії полковник Сергій Кузьмінов;
  • начальник штабу — заступник командира загону 16 обрспн майор Дмитро Семенов.

Заблукали «на навчаннях», але вже правильно повернулися додому, — наголошують в Статкомі ЗСУ.

Ще трьох командирів рашистів ліквідували захисники України, фото: Управління стратегічних комунікацій ЗСУ

Нагадаємо, за інформацією міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm жертвою нещодавнього удару по російській базі в Херсоні міг стати один з російських топ-офіцерів.

Джерело: Ракурс


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