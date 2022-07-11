23 серпня розпочнеться Чемпіонат України з футболу, фото:

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Ракурс

Чемпіонат України з футболу стартує 23 серпня — у День Державного прапора.

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Про це сьогодні, 11 липня, на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт.

Домовилися напрацювати разом із Українською асоціацією футболу, Міноборони, МВС, Мінекономіки, Нацполіцією, ДСНС, обласними та Київською міською військовими адміністраціями Порядок організації та проведення змагань, в умовах воєнного стану, — зазначив міністр.

За його словами, деталі ще узгоджуються, проте вже точно вирішено, що матчі проводитимуться в таких умовах:

на території України;

без глядачів;

з дозволу місцевих військових адміністрацій;

з обов’язковим дотриманням всіх правил безпеки.

За його словами, обов’язковою вимогою буде наявність біля стадіонів облаштованого за всіма стандартами місця для укриття. Під час повітряних тривог матчі зупинятимуться — футболісти, тренери і весь штат повинні будуть оперативно пройти до укриття.

Також обов’язковою буде присутність представників місцевих військових адміністрацій, бригад медиків та ДСНС.