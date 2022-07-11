Еще трех командиров рашистов ликвидировали защитники Украины, фото: Управление стратегических коммуникаций ВСУ

https://racurs.ua/n172585-treh-rossiyskih-komandirov-likvidirovali-vsu-detali.html

Ракурс

Українські військові ліквідували ще трьох командирів російських загарбників.

.

Про це сьогодні, 11 липня, повідомляє Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

«Демілітаризувалися» такі російські офіцери:

заступник командира 20-ї гвардійської мотострілецької дивізії зс рф полковник Серній Кенс;

заступник по тилу командира 106-ї дивізії полковник Сергій Кузьмінов;

начальник штабу — заступник командира загону 16 обрспн майор Дмитро Семенов.

Заблукали «на навчаннях», але вже правильно повернулися додому, — наголошують в Статкомі ЗСУ.

Нагадаємо, за інформацією міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm жертвою нещодавнього удару по російській базі в Херсоні міг стати один з російських топ-офіцерів.