Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Еще трех командиров рашистов ликвидировали защитники Украины, фото: Управление стратегических коммуникаций ВСУ

Трех российских командиров ликвидировали ВСУ — детали

11 июл 2022, 22:27
999

Українські військові ліквідували ще трьох командирів російських загарбників.



.

Про це сьогодні, 11 липня, повідомляє Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

«Демілітаризувалися» такі російські офіцери:

  • заступник командира 20-ї гвардійської мотострілецької дивізії зс рф полковник Серній Кенс;
  • заступник по тилу командира 106-ї дивізії полковник Сергій Кузьмінов;
  • начальник штабу — заступник командира загону 16 обрспн майор Дмитро Семенов.

Заблукали «на навчаннях», але вже правильно повернулися додому, — наголошують в Статкомі ЗСУ.

Ще трьох командирів рашистів ліквідували захисники України, фото: Управління стратегічних комунікацій ЗСУ

Нагадаємо, за інформацією міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm жертвою нещодавнього удару по російській базі в Херсоні міг стати один з російських топ-офіцерів.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров