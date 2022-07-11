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Еще трех командиров рашистов ликвидировали защитники Украины, фото: Управление стратегических коммуникаций ВСУ
Трех российских командиров ликвидировали ВСУ — деталиhttps://racurs.ua/n172585-treh-rossiyskih-komandirov-likvidirovali-vsu-detali.htmlРакурс
Українські військові ліквідували ще трьох командирів російських загарбників.
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Про це сьогодні, 11 липня, повідомляє Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.
«Демілітаризувалися» такі російські офіцери:
- заступник командира 20-ї гвардійської мотострілецької дивізії зс рф полковник Серній Кенс;
- заступник по тилу командира 106-ї дивізії полковник Сергій Кузьмінов;
- начальник штабу — заступник командира загону 16 обрспн майор Дмитро Семенов.
Заблукали «на навчаннях», але вже правильно повернулися додому, — наголошують в Статкомі ЗСУ.
Нагадаємо, за інформацією міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm жертвою нещодавнього удару по російській базі в Херсоні міг стати один з російських топ-офіцерів.