Украинская авиация разбомбила часть росгвардии на Херсонщине. Фото: Воздушные силы ВСУ

https://racurs.ua/n172561-vsu-razgromili-chast-rosgvardii-na-hersonschine-mog-pogibnut-top-oficer.html

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Збройні сили України продовжують завдавати ворогу значних втрат на окупованій частині Херсонської області.

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Пара українських штурмовиків завдала удару по скупченню противника на Херсонщині. Уражено командно-спостережний пункт російської артилерійської бригади та контрольно-командний пункт росгвардії, який напередодні атакували в Херсоні. Про це повідомило оперативне командування «Південь».

Зазначається, що було ліквідовано 38 ворожих солдатів та офіцерів, чотири гаубиці «Мста-Б», переносний зенітно-ракетний комплекс, п’ять одиниць автомобільної техніки та два склади боєприпасів на території області.

Тим часом міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm повідомила, що жертвою удару по російській базі в Херсоні міг стати один з топ-офіцерів зс рф — полковник росгвардії олександр нечипуренко.

Нагадаємо, 10 липня в тимчасово окупованому Херсоні ЗСУ завдали удару по військовій частині окупантів, розташованій на вулиці Пестеля. В Херсонській ОВА повідомили, що росіяни після атаки лютували — оточили центр міста та перевіряли усіх людей.