На оккупированных территориях горят склады вооружения врага, скриншот видео

https://racurs.ua/n172537-sklady-boepripasov-rashistov-snova-goryat-na-donbasse-video.html

Ракурс

На окупованих територіях Донеччини та Луганщини зафіксовано низку пожеж — горять склади із боєприпасами.

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Вибухи пролунали в Алчевську, Торезі, Харцизьку, Шахтарську, Кіровському, Іловайську. Про це сьогодні, 10 липня, повідомляє видання «Думская».

Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

Зазначається, що в Донецьку зранку горить будівля шахти імені Калініна.

ЗМІ окупантів повідомляють, що у Шахтарську через вибухи «влада» оголосила евакуацію жителів прилеглих районів в більш безпечну частину міста.

Нагадаємо, нещодавно українські військові знищили склад боєприпасів рашистів у Чорнобаївці на Херсонщині.

Джерело: «Думская»