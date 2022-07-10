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На оккупированных территориях горят склады вооружения врага, скриншот видео
Склады боеприпасов рашистов снова горят на Донбассе (ВИДЕО)https://racurs.ua/n172537-sklady-boepripasov-rashistov-snova-goryat-na-donbasse-video.htmlРакурс
На окупованих територіях Донеччини та Луганщини зафіксовано низку пожеж — горять склади із боєприпасами.
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Вибухи пролунали в Алчевську, Торезі, Харцизьку, Шахтарську, Кіровському, Іловайську. Про це сьогодні, 10 липня, повідомляє видання «Думская».
Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.
Зазначається, що в Донецьку зранку горить будівля шахти імені Калініна.
ЗМІ окупантів повідомляють, що у Шахтарську через вибухи «влада» оголосила евакуацію жителів прилеглих районів в більш безпечну частину міста.
Нагадаємо, нещодавно українські військові знищили склад боєприпасів рашистів у Чорнобаївці на Херсонщині.
Джерело: «Думская»
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