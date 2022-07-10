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Ракурс
На окупованих територіях горять склади озброєння ворога, скріншот відео

Склади боєприпасів рашистів знову горять на Донбасі (ВІДЕО)

10 лип 2022, 13:29
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На окупованих територіях Донеччини та Луганщини зафіксовано низку пожеж — горять склади із боєприпасами.



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Вибухи пролунали в Алчевську, Торезі, Харцизьку, Шахтарську, Кіровському, Іловайську. Про це сьогодні, 10 липня, повідомляє видання «Думская».

Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

Зазначається, що в Донецьку зранку горить будівля шахти імені Калініна.

ЗМІ окупантів повідомляють, що у Шахтарську через вибухи «влада» оголосила евакуацію жителів прилеглих районів в більш безпечну частину міста.

Нагадаємо, нещодавно українські військові знищили склад боєприпасів рашистів у Чорнобаївці на Херсонщині.

Джерело: «Думская»

Джерело: Ракурс


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