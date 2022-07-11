россия атаковала ракетой многоэтажку в Харькове. Фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n172560-rossiya-atakovala-raketoy-mnogoetajku-v-harkove-razrusheniya-pokazali-na-foto.html

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Харків вночі 11 липня зазнав ракетного обстрілу з боку російської федерації.

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Одна з ворожих ракет влучила у шестиповерховий житловий будинок в Основ‘янському районі, що в центральній частині міста. В результаті вибуху повністю зруйнований під’їзд будівлі та квартири з шостого по перший поверхи. Станом на 7.00 інформації про загиблих не надходило. Про це повідомило Головне управління ДСНС України у Харківській області.

Рятувальники врятували з-під завалів 86-річну жінку, яка виявилася мешканкою квартири на другому поверсі. На щастя жертв та постраждалих не було. Зараз на місці події проводяться аварійно-рятувальні роботи.

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій додали, що ще дві російські ракети влучили на подвір‘ї неподалік складської будівлі в Основ’янському районі, а також у будівлю школи у Слобідському районі міста.

Нагадаємо, ввечері 9 липня російські війська завдали удару ракетами з установок «Ураган» по багатоповерхівці в місті Часів Яр Бахмутського району Донецької області. Під завалами рятувальники знайшли багатьох загиблих.