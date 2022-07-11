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Уничтоженная российская техника, скриншот видео
Десантники «демилитаризировали» российские танки «Стугной» и «Джавелином» (ВИДЕО)https://racurs.ua/n172586-desantniki-demilitarizirovali-rossiyskie-tanki-stugnoy-i-djavelinom-video.htmlРакурс
Українські військові з 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ з американського протитанкового комплексу Javelin та українського «Стугна-П» «демілітаризували» на Донеччині два російські танки, перетворивши їх на металобрухт.
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Відповідне відео сьогодні, 11 липня, на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук опублікувала Служба зв‘язків з громадськістю Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ.
Продовжуємо «полювання» за бронетехнікою загарбників, — зазначається в описі до відео.
Нагадаємо, у квітні було опубліковане відео, котре демонструє, як розрахунок протитанкового ракетного комплексу «Стугна-П» на Сході України за три хвилини знищив чотири російські танки.
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