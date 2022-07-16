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140 рашистов уничтожили защитники Украины за сутки (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n172726-140-rashistov-unichtojili-zaschitniki-ukrainy-za-sutki-infografika.htmlРакурс
Російські війська за час масштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 38 тис. 140 особового складу.
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За добу цей показник зріс на 140 осіб. Про це сьогодні, 16 липня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також рашисти вже втратили:
- 1 тис. 677 танків;
- 3 тис. 874 бойових броньованих машин;
- 846 одиниць артилерійських систем;
- 247 одиниць РСЗВ;
- 109 одиниць засобів ППО;
- 220 літаків;
- 188 гелікоптерів;
- 687 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 162 крилаті ракети;
- 15 кораблів/катерів;
- 2 тис. 735 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 68 одиниць спеціальної техніки.
Зазначається, що за минулу добу найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.
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