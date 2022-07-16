Количество российских кораблей с ракетами в Черном море назвали в ВМС

Российские ракеты в Черном море продолжают угрожать Украине, фото: «Обозреватель»

https://racurs.ua/n172725-kolichestvo-rossiyskih-korabley-s-raketami-v-chernom-more-nazvali-v-vms.html

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У Чорному морі станом на сьогодні, 16 липня, на бойовому чергуванні перебувають два російські носії оперативно-тактичних ракет «Калібр».

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Про це повідомляє прес-служба Військово-морських сил ЗСУ України.

Ще п’ять ворожих носіїв ракет «Калібр» та два ракетні крейсери перебувають у Середземному морі.

В Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації 6 кораблями та катерами, — зазначають у ВМС.

Зазначається, що за добу прохід Керч-Єнікальською протокою в інтересах рф здійснили:

до Азовського моря — 20 суден, з них чотири судна рухалися з протоки Босфор;

до Чорного моря — 31 судно, з них сім суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

У ВМС наголошують, що рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи на цивільних суднах в акваторії Азовського моря системи автоматичної ідентифікації (AIS).

Нагадаємо, 14 липня ракетами «Калібр» росіяни завдали удару по центру Вінниці, що призвело до численних людських жертв.