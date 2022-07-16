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Российские ракеты в Черном море продолжают угрожать Украине, фото: «Обозреватель»

Количество российских кораблей с ракетами в Черном море назвали в ВМС

16 июл 2022, 10:56
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У Чорному морі станом на сьогодні, 16 липня, на бойовому чергуванні перебувають два російські носії оперативно-тактичних ракет «Калібр».



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Про це повідомляє прес-служба Військово-морських сил ЗСУ України.

Ще п’ять ворожих носіїв ракет «Калібр» та два ракетні крейсери перебувають у Середземному морі.

В Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації 6 кораблями та катерами, — зазначають у ВМС.

Зазначається, що за добу прохід Керч-Єнікальською протокою в інтересах рф здійснили:

  • до Азовського моря — 20 суден, з них чотири судна рухалися з протоки Босфор;
  • до Чорного моря — 31 судно, з них сім суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

У ВМС наголошують, що рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи на цивільних суднах в акваторії Азовського моря системи автоматичної ідентифікації (AIS).

Нагадаємо, 14 липня ракетами «Калібр» росіяни завдали удару по центру Вінниці, що призвело до численних людських жертв.

Источник: Ракурс


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