Последствия российского ракетного удара по Виннице, фото: горсовет Винницы

https://racurs.ua/n172678-kakimi-raketami-rashisty-obstrelyali-vinnicu-rasskazali-v-gorsovete-foto.html

Ракурс

Рашисти сьогодні, 14 липня, завдали удару по Вінниці ракетами «Калібр» 3М-14Е, вага кожної — 1 тис. 770 кг.

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Це показала первинна ідентифікація елементів боєприпасів, вилучених на місці ракетного удару, повідомляє прес-служба міськради Вінниці.

Ракетний удар був завданий двома ракетами типу «Калібр» маркування 3М-14Е. Вага початкова ракети складає 1770 кг. Довжина ракети — 6 м 20 см. Бойова частина — 450 кг, — зазначає начальник частини піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення ДСНС полковник служби цивільного захисту Сергій Гайдиш.

Зазначається, що такі ракети можуть маневрувати для обгинання рельєфу місцевості та уникання засобів протиповітряної оборони.

Над поверхнею моря така ракета летить на висоті до 20 м. Над поверхнею землі — від 50 до 180 м, залежно від відомого ворогу рельєфу місцевості. На підльоті до встановленої цілі ураження ракета знижується на висоту до 20 м.

Загалом по Вінниці випустили чотири ракети, дві з них збили сили ППО.