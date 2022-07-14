Россияне снова ударили по Змеиному — борются с остатками своей техники

Рашисты снова нанесли авиаудар по Змеиному, фото: Defense Express

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Ракурс

Рашисти сьогодні, 14 липня, завдали авіаційних ударів по острову Зміїний.

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Заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов заявив про це під час брифінгу, повідомляє агентство «Укрінформ».

Ворог якийсь завзятий, він не залишає своїх спроб щось встановити, якийсь контроль над нашою територію. О 14-й годині… мені доповіли, що противник сьогодні наніс авіаційний удар по острову Зміїний… Вони борються із залишками своєї техніки, — зазначив Громов.

Він наголосив, що українські війська контролюють територію острова Зміїний, а згодом будуть контролювати і всю акваторію Чорного моря.

Рашисти захопили Зміїний після початку масштабного вторгнення в Україну. Наприкінці червня вони були змушені з нього відступити, а 7 липня на острові встановили Державний прапор України.

Джерело: «Укрінформ»