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Последствия российского ракетного удара по Виннице, фото: ГСЧС

Ракетный удар по Виннице — количество погибших возросло (ФОТО)

14 июл 2022, 16:54
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Рашисти сьогодні, 14 липня, завдали ракетного удару по центру Вінниці.



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Станови на 16.35 кількість загиблих сягнула 21 людини (серед них три дитини). Про це повідомляє прес-служба ДСНС,

За медичною допомогою звернулася 91 особа, 52 поранених (серед них чотири дитини) госпіталізували. У важкому стані перебувають 34 особи.

Тривають пошуки 42 осіб, з якими відсутній зв’язок, — зазначають у відомстві.

Народний депутат Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі повідомив, що по центру Вінниці сьогодні о 10.45 влучили дві ракети:

  • одна вибухнула за 5 м від медичного центру;
  • інша прилетіла на подвір‘я другої постраждалої будівлі.

Це точні удари «Калібрами» по місцях скупчення людей, — наголошує Гончаренко.

За словами нардепа, загарбники обрали цілі навколо найбільш популярного перехрестя в місті, де завжди є потік автівок, що видно навіть по інтернет-картах.

Також росіяни завдали пошкоджень церкві. Та те, що вони чорти, ми й без цього знали, — наголошує нардеп.

Наслідки російського ракетного удару по Вінниці, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


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