В теракте в Виннице погиб участник группы из украинского отбора Евровидения

https://racurs.ua/n172673-terakt-v-vinnice-pogib-uchastnik-gruppy-iz-ukrainskogo-otbora-evrovideniya-video.html

Ракурс

У Будинку офіцерів Вінниці 14 липня мав відбутися концерт співачки ROXOLANA.

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Дівчина у соцмережах повідомила, що частина її команди у момент ракетного удару перебувала у центрі міста. Один співробітник загинув, ще один бореться за життя.

14 липня в учасниці Нацвідбору-2022 мав відбутися концерт в Будинку офіцерів у Вінниці. «Roxolana» під час національного відбору «Євробачення» посіла 5 місце.

ROXOLANA (Роксолана Сирота) — українська співачка, сонграйтерка. Учасниця талант-шоу «Голос країни-9».

У 2021 році ROXOLANA розпочала артпроєкт Ukraine Is, який поєднав сучасну музику і українську поезію. Артпроєкт Ukraine Is включає пісні та відеокліпи на слова відомих українських поетів. Дебютне відео на пісню «Очима» отримало понад 1 млн переглядів в YouTube, а трек увійшов до топ-10 танцювальних хітів українського радіо.

«Ракурс» повідомляв, що російські виродки вбили у Вінниці 12 людей, серед них мама з маленькою дитиною. Згодом кількість жертв збільшилася.