Новые требования закона о языке вступили в силу

Украинский язык сайтов и интерфейсов — вступили в силу новые требования законодательстваhttps://racurs.ua/n172724-ukrainskiy-yazyk-saytov-i-interfeysov-vstupili-v-silu-novye-trebovaniya-zakonodatelstva.htmlРакурс
В Україні сьогодні, 16 липня, набули чинності нові вимоги, передбачені ст. 27 ухваленого три роки тому закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної».
Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив народний депутат Микола Княжицький.
Згідно з вимогами законодавства, відтепер:
- всі сайти інтернет-магазинів повинні за замовчуванням мати сторінку українською;
- версії українською мовою мають завантажуватись для користувачів в Україні на сайтах ЗМІ, державних чи комунальних підприємств і установ. Це стосується також ютуб-, вайбер-, телеграм-каналів, інформаційних ботів та мобільних застосунків;
- всі інтерфейси (зокрема в комп’ютерних програмах, автомобіля та на побутовій техніці) повинні бути україномовними, навіть якщо використовується не електронний екран, а панель керування зі звичайними кнопками. Недотримання цієї вимоги означає, що товар неналежної якості. Скаржитися на такі випадки можна до Держпродспоживслужби.
Відтепер за порушення закону посадових осіб, керівників та працівників підприємств, установ чи організацій штрафуватимуть. Складатимуть адміністративні протоколи представники Уповноваженого із захисту державної мови. А він — розглядатиме їх і виноситиме постанови, які передбачають або попередження, або штрафи, — наголошує Княжицький.
Передбачені такі покарання:
- за перше порушення — попередження або штраф від 3,4 тис. грн до 8,5 тис. грн;
- за повторне порушення, вчинене упродовж року — штраф від 8,5 тис. грн до 11,9 тис. грн.
Мова зараз першою чергою відрізняє нас від Росії. Саме тому ворог так довго намагався викорінити нашу мову. Не дарма й зараз на тимчасово окупованих територіях росіяни змушують людей переходити на російську, — наголошує Княжицький.