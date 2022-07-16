Новые требования закона о языке вступили в силу

https://racurs.ua/n172724-ukrainskiy-yazyk-saytov-i-interfeysov-vstupili-v-silu-novye-trebovaniya-zakonodatelstva.html

Ракурс

В Україні сьогодні, 16 липня, набули чинності нові вимоги, передбачені ст. 27 ухваленого три роки тому закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної».

.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив народний депутат Микола Княжицький.

Згідно з вимогами законодавства, відтепер:

всі сайти інтернет-магазинів повинні за замовчуванням мати сторінку українською;

версії українською мовою мають завантажуватись для користувачів в Україні на сайтах ЗМІ, державних чи комунальних підприємств і установ. Це стосується також ютуб-, вайбер-, телеграм-каналів, інформаційних ботів та мобільних застосунків;

всі інтерфейси (зокрема в комп’ютерних програмах, автомобіля та на побутовій техніці) повинні бути україномовними, навіть якщо використовується не електронний екран, а панель керування зі звичайними кнопками. Недотримання цієї вимоги означає, що товар неналежної якості. Скаржитися на такі випадки можна до Держпродспоживслужби.

Відтепер за ​​порушення закону посадових осіб, керівників та працівників підприємств, установ чи організацій штрафуватимуть. Складатимуть адміністративні протоколи представники Уповноваженого із захисту державної мови. А він — розглядатиме їх і виноситиме постанови, які передбачають або попередження, або штрафи, — наголошує Княжицький.

Передбачені такі покарання:

за перше порушення — попередження або штраф від 3,4 тис. грн до 8,5 тис. грн;

за повторне порушення, вчинене упродовж року — штраф від 8,5 тис. грн до 11,9 тис. грн.