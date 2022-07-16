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Новые требования закона о языке вступили в силу

Украинский язык сайтов и интерфейсов — вступили в силу новые требования законодательства

16 июл 2022, 10:17
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В Україні сьогодні, 16 липня, набули чинності нові вимоги, передбачені ст. 27 ухваленого три роки тому закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної».



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Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив народний депутат Микола Княжицький.

Згідно з вимогами законодавства, відтепер:

  • всі сайти інтернет-магазинів повинні за замовчуванням мати сторінку українською;
  • версії українською мовою мають завантажуватись для користувачів в Україні на сайтах ЗМІ, державних чи комунальних підприємств і установ. Це стосується також ютуб-, вайбер-, телеграм-каналів, інформаційних ботів та мобільних застосунків;
  • всі інтерфейси (зокрема в комп’ютерних програмах, автомобіля та на побутовій техніці) повинні бути україномовними, навіть якщо використовується не електронний екран, а панель керування зі звичайними кнопками. Недотримання цієї вимоги означає, що товар неналежної якості. Скаржитися на такі випадки можна до Держпродспоживслужби.

Відтепер за ​​порушення закону посадових осіб, керівників та працівників підприємств, установ чи організацій штрафуватимуть. Складатимуть адміністративні протоколи представники Уповноваженого із захисту державної мови. А він — розглядатиме їх і виноситиме постанови, які передбачають або попередження, або штрафи, — наголошує Княжицький.

Передбачені такі покарання:

  • за перше порушення — попередження або штраф від 3,4 тис. грн до 8,5 тис. грн;
  • за повторне порушення, вчинене упродовж року — штраф від 8,5 тис. грн до 11,9 тис. грн.

Мова зараз першою чергою відрізняє нас від Росії. Саме тому ворог так довго намагався викорінити нашу мову. Не дарма й зараз на тимчасово окупованих територіях росіяни змушують людей переходити на російську, — наголошує Княжицький.

Источник: Ракурс


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