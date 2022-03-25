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Ракурс
83% граждан хотят, чтобы украинский язык был единственным государственным — опрос

83% граждан хотят, чтобы украинский язык был единственным государственным — опрос

25 мар 2022, 13:11
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«Мовне питання», яке використовує воєнний злочинець й президент росії володимир путін для виправдання нападу своєї фашистської армії на Україну, оцінили соціологи з групи «Рейтинг». Вони провели опитування серед українців щодо статусу української мови. Ось головні результати аналізу опитування громадської думки:

  • 83% українців вважають, що українська мова має бути єдиною державною. Цей показник зріс майже на 20%. 8% виступають за те, щоб російська могла бути офіційною в деяких регіонах, а 7% — за російську як другу державну;

  • 76% вважають українську мову рідною, 20% — російську мову;

  • 48% українців розмовляють вдома українською, 33% — обома мовами і 18% — лише російською;

  • 60% тих, хто розмовляє і українською, і російською заявили про намір найближчим часом перейти на українську. 34% тих, хто розмовляли російською, теж це планують;

  • 67% вважають, що в Україні немає жодних проблем між російськомовними та українськомовними, 19% зазначають, що мовна проблема є (проте неважлива), а 12% вважають мовну проблему серйозною.



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Нагадаємо, пропагандистські ЗМІ рф вказують, що мовне питання є серед вимог кремля до України для припинення війни. Зокрема путін хоче, щоб українська влада надала російській мові статус другої державної.

Источник: Ракурс


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