«Вторая армия мира» имеет проблемы с финансированием – разведка

https://racurs.ua/n168840-vtoraya-armiya-mira-imeet-problemy-s-finansirovaniem-razvedka.html

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Російські окупанти, так звана «друга армія світу», мають проблеми з фінансуванням, заявило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Оплата обіцяних витрат військовим у бюджеті жодним чином не передбачена. Про це повідомили у прес-службі розвідки.

А, зважаючи на незадовільний стан фінансової системи РФ через введені санкції, додаткових коштів в бюджеті знайти неможливо.

Зокрема, в тимчасово окупованому Криму після виплати «відряджувальних» тим, хто брав участь у війні проти України, за лютий наявний ліміт коштів військових частин повністю вичерпано. Фінансування будь-яких виплат за березень — відсутнє.

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Схожа ситуація і з оплатою участі у війні найманців російських «ПВК». Серед них частішають випадки відмови від виїзду на територію України.

Причина — невиконання умов укладених контрактів. Бойовики не отримують коштів за участь в бойових діях, компенсацій за поранення та обіцяних «соціальних гарантій».