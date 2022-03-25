Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Еще одного генерала рф ликвидировали ВСУ

Еще одного генерала рф ликвидировали ВСУ (ФОТО)

25 мар 2022, 12:42
999

Генерал рф яків рязанцев, який вирішив чинити воєнні злочини проти України на догоду фашисту володимиру путіну, потрапив до пекла. Відомо, що Збройні сили України ліквідували генерал-лейтенанта, який був командувачем 49-ї загальновійськової армії південного військового округу збройних сил росії.

49-а загальновійськова армія базується у Ставрополі. Рязанцев став її командувачем у серпні 2020 року й отримав нагороди за участь у війні проти мирного населення Сирії.



.

Нагадаємо, 18 березня військові Збройних сил України знищили командувача 8-ї загальновійськової армії південного військового округу збройних сил російської федерації генерал-лейтенанта андрія мордвічева. Ворожого генерала ліквідували у Чорнобаївці Херсонської області.

Земля скловатою!

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров