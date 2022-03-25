На митинг против рашистов снова вышли украинцы Херсонщины

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Ракурс

Мітинг проти рашистів знову влаштували мешканці Херсонщини. Сьогодні на протест проти воєнних злочинців рф вийшли українці Новотроїцька.

Вони тримають у руках плакати, які демонструють фашистським окупантам — їх тут не просто не чекають, а ненавидять і проклинають.

Раніше у Херсоні місцеві жителі влаштували мирну акцію проти російських загарбників. У відповідь окупанти відкрили вогонь з автоматів у повітря. Тоді українці скандували: «Геть з України, додому!».

Згодом рашисти, які не можуть поставити свою владу через спротив місцевого населення, почали затримувати українців. Росіяни намагаються запровадити адміністративно-поліцейський режим в Херсонській області.

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Зауважимо, що у сусідньому Миколаєві внаслідок бомбардувань воєнних злочинців рф зруйновано близько 300 будинків та 30 — знищено повністю.

Нагадаємо, у захопленій окупантами частині Маріуполя в приміщенні торговельного центру «Метро» відкрили штаб «едіной россії». Там роздають партійні газети фашиста путіна та агітують за рф.