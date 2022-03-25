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Ракурс
Ще одного генерала рф змінусували ЗСУ

Ще одного генерала рф змінусували ЗСУ у Чорнобаївці (ФОТО)

25 бер 2022, 12:42
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Генерал рф яків рязанцев, який вирішив чинити воєнні злочини проти України на догоду фашисту володимиру путіну, потрапив до пекла. Відомо, що Збройні сили України ліквідували генерал-лейтенанта, який був командувачем 49-ї загальновійськової армії південного військового округу збройних сил росії.

49-а загальновійськова армія базується у Ставрополі. Рязанцев став її командувачем у серпні 2020 року й отримав нагороди за участь у війні проти мирного населення Сирії.



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Нагадаємо, 18 березня військові Збройних сил України знищили командувача 8-ї загальновійськової армії південного військового округу збройних сил російської федерації генерал-лейтенанта андрія мордвічева. Ворожого генерала ліквідували у Чорнобаївці Херсонської області.

Земля скловатою!

Джерело: Ракурс


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