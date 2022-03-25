Потери рф в войне - 16 тыс. солдат, 5 кораблей, 240 самолетов и вертолетов

https://racurs.ua/n168833-poteri-rf-v-voyne-16-tys-soldat-5-korabley-240-samoletov-i-vertoletov.html

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Втрати армії фашистської росії у війні в Україні перевищили 16 тис. 100 осіб. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України 25 березня.

Загальні бойові втрати рашистів з 24 лютого по 25 березня орієнтовно склали: