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Потери рф в войне - 16 тыс. солдат, 5 кораблей, 240 самолетов и вертолетов
Потери рф в войне — 16 тыс. солдат, 5 кораблей, 240 самолетов и вертолетовhttps://racurs.ua/n168833-poteri-rf-v-voyne-16-tys-soldat-5-korabley-240-samoletov-i-vertoletov.htmlРакурс
Втрати армії фашистської росії у війні в Україні перевищили 16 тис. 100 осіб. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України 25 березня.
Загальні бойові втрати рашистів з 24 лютого по 25 березня орієнтовно склали:
16 тис. 100 осіб особового складу;
561 танк;
1 тис. 625 бойових броньованих машин;
291 артилерійська система;
90 РСЗВ;
49 засобів ППО;
115 літаків;
125 гелікоптерів;
1 тис. 89 одиниць автомобільної техніки;
5 кораблів і катерів;
72 цистерни з паливом;
53 безпілотники оперативно-тактичного рівня;.
18 одиниць спеціальної техніки.