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Втрати рф у війні — 16 тис. солдат, 5 кораблів, 240 літаків і гелікоптерів

Втрати рф у війні — 16 тис. солдат, 5 кораблів, 240 літаків і гелікоптерів

25 бер 2022, 11:22
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Втрати армії фашистської росії у війні в Україні перевищили 16 тис. 100 осіб. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України 25 березня.

Загальні бойові втрати рашистів з 24 лютого по 25 березня орієнтовно склали:

  • 16 тис. 100 осіб особового складу;

  • 561 танк;

  • 1 тис. 625 бойових броньованих машин;

  • 291 артилерійська система;

  • 90 РСЗВ;

  • 49 засобів ППО;

  • 115 літаків;

  • 125 гелікоптерів;

  • 1 тис. 89 одиниць автомобільної техніки;

  • 5 кораблів і катерів;

  • 72 цистерни з паливом;

  • 53 безпілотники оперативно-тактичного рівня;



    .

  • 18 одиниць спеціальної техніки.

Джерело: Ракурс


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