Втрати рф у війні — 16 тис. солдат, 5 кораблів, 240 літаків і гелікоптерів

https://racurs.ua/ua/n168833-vtraty-rf-u-viyni-16-tys-soldat-5-korabliv-240-litakiv-i-gelikopteriv.html

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Втрати армії фашистської росії у війні в Україні перевищили 16 тис. 100 осіб. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України 25 березня.

Загальні бойові втрати рашистів з 24 лютого по 25 березня орієнтовно склали: