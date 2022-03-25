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Втрати рф у війні — 16 тис. солдат, 5 кораблів, 240 літаків і гелікоптерів
Втрати рф у війні — 16 тис. солдат, 5 кораблів, 240 літаків і гелікоптерівhttps://racurs.ua/ua/n168833-vtraty-rf-u-viyni-16-tys-soldat-5-korabliv-240-litakiv-i-gelikopteriv.htmlРакурс
Втрати армії фашистської росії у війні в Україні перевищили 16 тис. 100 осіб. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України 25 березня.
Загальні бойові втрати рашистів з 24 лютого по 25 березня орієнтовно склали:
16 тис. 100 осіб особового складу;
561 танк;
1 тис. 625 бойових броньованих машин;
291 артилерійська система;
90 РСЗВ;
49 засобів ППО;
115 літаків;
125 гелікоптерів;
1 тис. 89 одиниць автомобільної техніки;
5 кораблів і катерів;
72 цистерни з паливом;
53 безпілотники оперативно-тактичного рівня;.
18 одиниць спеціальної техніки.