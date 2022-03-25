83% громадян хочуть, щоб українська мова була єдиною державною — опитування

https://racurs.ua/ua/n168841-83-gromadyan-hochut-schob-ukrayinska-mova-bula-iedynou-derjavnou-opytuvannya.html

Ракурс

«Мовне питання», яке використовує воєнний злочинець й президент росії володимир путін для виправдання нападу своєї фашистської армії на Україну, оцінили соціологи з групи «Рейтинг». Вони провели опитування серед українців щодо статусу української мови. Ось головні результати аналізу опитування громадської думки:

83% українців вважають, що українська мова має бути єдиною державною. Цей показник зріс майже на 20%. 8% виступають за те, щоб російська могла бути офіційною в деяких регіонах, а 7% — за російську як другу державну;

76% вважають українську мову рідною, 20% — російську мову;

48% українців розмовляють вдома українською, 33% — обома мовами і 18% — лише російською;

60% тих, хто розмовляє і українською, і російською заявили про намір найближчим часом перейти на українську. 34% тих, хто розмовляли російською, теж це планують;

67% вважають, що в Україні немає жодних проблем між російськомовними та українськомовними, 19% зазначають, що мовна проблема є (проте неважлива), а 12% вважають мовну проблему серйозною.



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Нагадаємо, пропагандистські ЗМІ рф вказують, що мовне питання є серед вимог кремля до України для припинення війни. Зокрема путін хоче, щоб українська влада надала російській мові статус другої державної.