Рашисти вдарили по Одещині — ракета влучила у склад (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n172721-rashysty-vdaryly-po-odeschyni-raketa-vluchyla-u-sklad-foto.htmlРакурс
Росіяни сьогодні, 16 липня, вранці завдали ракетного удару по Одесі.
Ракета влучила в цивільний об'єкт — склад виробничо-торговельної компанії. Про це повідомляє «Суспільне» з посиланням на Оперативне командування «Південь».
Зазначається, що ракетний удар була завданоз використанням літаків стратегічної авіації Ту-95, з напрямку Ставропілля. За попередньою інформацією, удару було завдано ракетою Х-101.
Внаслідок влучання ракети спалахнула пожежа орієнтовною площею 1 тис. кв. м. На місці працюють рятувальники.
Прес-секретар Одеської ОВА Сергій Братчук у своєму Telegram-каналі повідомив, що постраждалих в результаті цього ракетного удару немає.
Охоронці дотримувалися правил поведінки під час повітряної тривоги. Триває рятувальна операція, — наголосив він.
Джерело: «Суспільне», Сергій Братчук