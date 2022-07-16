россия нанесла новый ракетный удар по Одесщине, фото: «Суспільне»

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Росіяни сьогодні, 16 липня, вранці завдали ракетного удару по Одесі.

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Ракета влучила в цивільний об'єкт — склад виробничо-торговельної компанії. Про це повідомляє «Суспільне» з посиланням на Оперативне командування «Південь».

Зазначається, що ракетний удар було завдано з використанням літаків стратегічної авіації Ту-95, з напрямку Ставропілля. За попередньою інформацією, удару було завдано ракетою Х-101.

Внаслідок влучання ракети спалахнула пожежа орієнтовною площею 1 тис. кв. м. На місці працюють рятувальники.

Прес-секретар Одеської ОВА Сергій Братчук у своєму Telegram-каналі повідомив, що постраждалих в результаті цього ракетного удару немає.

Охоронці дотримувалися правил поведінки під час повітряної тривоги. Триває рятувальна операція, — наголосив він.

Джерело: «Суспільне», Сергій Братчук