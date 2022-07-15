россия нанесла ракетные удары по Украине. Фото:

https://racurs.ua/n172720-rossiya-nanesla-novye-raketnye-udary-po-ukraine-gde-gremeli-vzryvy.html

Ракурс

Ракетні удари були завдані російською федерацією по низці українських регіонів увечері, 15 липня.

.

У Дніпрі під час повітряної тривоги прогриміло кілька вибухів. Місцеві Telegram-канали повідомили, що було п’ять вибухів, на одну з місць прильотів виникла сильна пожежа. Мер Дніпра Борис Філатов закликав жителів обласного центру не виходити з укриттів.

Народний депутат Олексій Гончаренко у Telegram опублікував фото палаючих автомобілів у Дніпрі.

Заступника міського голови Дніпра Михайло Лисенко у коментарі «РБК-Україна» зазначив, що у місті через ракетний удар можуть спостерігатися перебої з водою.

Голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін повідомив у Telegram, що в Кременчуці пролунали вибухи. Атака ворога сталася після оголошення повітряної тривоги, що тривала з 19.51 до 21.27. Деталі очільник області пообіцяв надати згодом.

Наразі немає інформації про влучання в об'єкти, руйнування чи постраждалих. Будуть нові подробиці, повідомлю вам, — зазначив він.

Голова Київської ОВА Олексій Кулеба повідомив, що над Білоцерківським районом на Київщині ввечері сили протиповітряної оборони збили російську ракету. Попередньо, загиблих та руйнувань немає, а уламки впали в поле.

Нагадаємо, російські окупанти з реактивної системи залпового вогню «Ураган» обстріляли житловий масив у центрі Бахмута та міський ринок. Внаслідок обстрілів поранення дістали шестеро цивільних. Також ворожа ракета вдарила по центру Краматорська.

Джерело: «РБК-Україна»