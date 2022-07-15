Окупанти атакували Бахмут. Фото: поліція Донеччини

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Російські військові продовжують обстрілювати мирні українські міста та села.

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Черговою мішенню окупантів стало місто Бахмут у Донецькій області. Житловий масив у центрі міста та міський ринок 15 липня обстріляли з реактивної системи залпового вогню «Ураган». Про це повідомила прес-служба поліції Донецької області.

Попередньо встановлено, що росіяни випустили одну ракету по центральному ринку, а ще дві поцілили у житловий масив. Внаслідок обстрілу зруйновано приміщення на ринку та магазини. Від ударної хвилі пошкоджені вікна прилеглого п’ятиповерхового будинку.

На місці працювали співробітники ДСНС та правоохоронці. Слідчі за фактом події відкрили кримінальне провадження за ст. 438 (Порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

В Офісі генерального прокурора повідомили, що поранення дістали шестеро цивільних. Російські ракети повністю зруйнували або пошкодили близько 10 багатоповерхових та приватних будинків, згоріли автомобілі.

Також голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у Telegram повідомив про приліт у Краматорську. Вибух прогримів на площі Миру.

Нагадаємо, уранці 15 липня окупанти 10 ракетами обстріляли Миколаїв. Росіяни атакували два найбільших університети міста. Зокрема, приліт зафіксовано у Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова.