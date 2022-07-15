Британія відреагувала на смерть британця Пола Урі в полоні ДНР. Фото:

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Громадянин Великої Британії Пол Урі пішов із життя у полоні бойовиків самопроголошеної ДНР.

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У британському уряді вже відреагували на смерть волонтера й заявили, що російська федерація повинна понести відповідальність за це. Урі захопили в полон під час виконання гуманітарної роботи. Про це заявила міністр закордонних справ Ліз Трас, повідомляється на сайті уряду.

Я вражена повідомленнями про смерть британського гуманітарного працівника Пола Урі під час тримання під вартою російського сателіта в Україні. росія повинна нести повну відповідальність за це, — зазначила міністр.

Трас доручила другому постійному заступнику міністра закордонних справ пояснити російському послу, що Лондон покладає на російську федерацію відповідальність за безпеку людей на окупованих територіях України.

Як відомо, 15 липня стало відомо про смерть волонтера Пола Урі, якого окупанти захопили в полон у квітні на території Запорізької області. В ОРДО заявили, що британець помер ще 10 липня через «хворобу і стрес». Однак відомо, що раніше окупанти неодноразово відкрито погрожували страчувати полонених іноземців, ігноруючи будь-які міжнародні конвенції.

Нагадаємо, у квітні посол США з особливих особових питань у глобальному кримінальному правосудді Бет Ван Шаак на засіданні ООН заявив, що володіє достовірною інформацією про те, що російська військова частина, яка діяла в околицях Донецька, стратила українців, які намагалися здатися в полон.