Перші далекобійні системи M270 прибули до України — буде компанія для HIMARShttps://racurs.ua/ua/n172715-pershi-dalekobiyni-systemy-m270-prybuly-do-ukrayiny-bude-kompaniya-dlya-himars.htmlРакурс
Збройні сили України вже отримали партію нових потужних РСЗВ.
Перші американські далекобійні реактивні системи залпового вогню M270 вже прибули до України. Про це 15 липня міністр оборони Олексій Резніков повідомив у Twitter.
У сімействі далекобійного озброєння ЗСУ поповнення: прибули перші РСЗВ M270! Вони стануть гарною компанією для HIMARS на полі бою. Дякуємо нашим партнерам. Немає пощади ворогу, — написав очільник МОУ.
Як відомо, M270 використовуються не лише в якості РСЗВ, але й для запуску тактичних ракет. Вони можуть вражати цілі на відстані від 2 тис. м до 40 км або 80 км в залежності від типу боєприпасів. Крім того, ця техніка може стріляти на 220 км тактичними ракетами ATACMS. Реактивні системи застосовують для знищення закритих вогневих позицій, легкоброньованих цілей і командних пунктів.
Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резніков висловив упевненість, що західні партнери нададуть Україні снаряди для ракетних систем HIMARS, що здатні вражати цілі на відстані 300 км.