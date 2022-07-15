росіяни штурмували на різних ділянках фронту, але отримали відсіч. Фото: censor.net

https://racurs.ua/ua/n172714-rosiyany-shturmuvaly-na-riznyh-dilyankah-frontu-ale-otrymaly-vidsich-genshtab.html

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Противник утримує в прикордонних районах Брянської та Курської областей до чотирьох батальйонних тактичних груп. Це ворог робить для того, щоб сковувати дії українських військових на Сіверському напрямку. Позиції захисників росіяни обстріляли поблизу Кучерівки та Покровки Сумської області. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України за 15 липня.

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На Слобожанському напрямку росіяни зі ствольної та реактивної артилерії для обстрілів районів Харкова, Старої Гнилиці, Руської Лозової, Українки, Руських Тишків, Перемоги, Микільського, Слатиного, Золочева, Криничного, Чепіля, Новомиколаївки, Нової Дмитрівки, Дібровного, Богородичного та Карнаухівки. Ворожа авіація завдала удару поблизу Верхнього Салтова.

Підрозділи ЗСУ знову успішно відбили штурм, під час якого окупанти намагалися встановити контроль над Богородичним.

На окремих ділянках Донецького напрямку росіяни посилили обстріли, щоб розширити захоплену територію та вийти на адміністративний кордон Донецької області. Авіація противника завдала ударів у районах Верхньокам’янського, Івано-Даріївки, Краматорська, Берестового, Білогорівки, Покровського, Соледара, Нової Камʼянки, Парасковіївки, Бахмута, Веселої Долини та Нью-Йорка. Ракетно-авіаційні удари були зафіксовані неподалік Білогорівки, Ягідного, Бахмута, Авдіївки та Новоселівки.

Росіяни намагалися захопити ділянку дороги Бахмут — Лисичанськ, штурмували в напрямку Нагірного та Білогорівки. Бійці ЗСУ відбили напад й відкинули ворога назад.

Також загарбники намагалися покращити своє тактичне положення на напрямках Миколаївка — Спірне, Миронівка — Вуглегірська ТЕС та Відродження — Вершина. Окупанти зазнали втрат і змушені були відійти назад.

На Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог з артилерії обстріляв Новомихайлівку, Павлівку, Пречистівку, Новопіль, Мирне, Малі Щербаки.

У Генштабі додали, що росіяни зазнали значних втрат при спробі покращити тактичне положення на напрямках Солодке — Водяне, Володимирівка — Водяне, Єгорівка — Павлівка. Залишки ворожих підрозділів змушені були відходити.

На Південнобузькому напрямку противник обстріляв позиції ЗСУ з танків, ствольної і реактивної артилерії по лінії зіткнення. Намагається вести повітряну розвідку безпілотниками.

Нагадаємо, окупанти вдарили по залізничному та автомобільному мостам Слов’янськ — Лиман поблизу Райгородка на північний схід від Слов’янська, щоб стримати наступ Збройних сил України.