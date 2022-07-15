Первые дальнобойные системы M270 прибыли в Украину. Фото:

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Збройні сили України вже отримали партію нових потужних РСЗВ.

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Перші американські далекобійні реактивні системи залпового вогню M270 вже прибули до України. Про це 15 липня міністр оборони Олексій Резніков повідомив у Twitter.

У сімействі далекобійного озброєння ЗСУ поповнення: прибули перші РСЗВ M270! Вони стануть гарною компанією для HIMARS на полі бою. Дякуємо нашим партнерам. Немає пощади ворогу, — написав очільник МОУ.

Як відомо, M270 використовуються не лише в якості РСЗВ, але й для запуску тактичних ракет. Вони можуть вражати цілі на відстані від 2 тис. м до 40 км або 80 км в залежності від типу боєприпасів. Крім того, ця техніка може стріляти на 220 км тактичними ракетами ATACMS. Реактивні системи застосовують для знищення закритих вогневих позицій, легкоброньованих цілей і командних пунктів.

Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резніков висловив упевненість, що західні партнери нададуть Україні снаряди для ракетних систем HIMARS, що здатні вражати цілі на відстані 300 км.