Нижня палата Конгресу дозволила навчання українських пілотів на винищувачах F-15 та F-16

https://racurs.ua/ua/n172705-nyjnya-palata-kongresu-dozvolyla-navchannya-ukrayinskyh-pilotiv-na-vynyschuvachah-f-15-ta-f-16.html

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Палата представників Сполучених Штатів у четвер ухвалила свою версію оборонного бюджету на наступний фінансовий рік.

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США почнуть навчати українців літати на винищувачах F-15 та F-16. Поправки до військового бюджету, які передбачають таке навчання, схвалила Палата представників США.

Серед схвалених поправок було положення про виділення 100 млн дол. на навчання військових льотчиків України на американських літаках (зокрема, F-15 та F-16), — написав журналіст «Голосу Америки» Остап Яриш у Twitter.

Наприкінці червня законопроект про навчання українських льотчиків управлінню американськими винищувачами було зареєстровано у Конгресі. Чи означає це, що Києву надаватимуть американські військові літаки — поки невідомо.

Палата представників ухвалила проект оборонного бюджету США на 2023 рік на 840 млрд дол., підтримка України у ньому становить 1 млрд дол. Попереду ще довгий шлях — дебати та ухвалення остаточної версії Сенатом, а згодом підпис президента, але в законопроекті є декілька важливих моментів, що стосуються України.

Ухвалений в Палаті представників законопроект вказує Пентагону встановити спільну програму з Міноборони України, яка буде стосуватись допомоги з лікуванням та реабілітацією українських військових — як фізичної, так і ментальної. Серед іншого, програма включає навчання військових медиків.