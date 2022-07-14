Уламки збитих на Вінниччині російських ракет, фото: Командування повітряних сил ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n172687-zbyti-poblyzu-vinnyci-rakety-pokazaly-povitryani-syly-foto.html

Ракурс

На Вінниччині сьогодні, 14 липня, були збиті дві з п’яти російських ракет «Калібр», запущених по регіону рашистами.

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Уламки збитих ракет на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук опублікувало Командування повітряних сил ЗСУ.

Знищено дві з п’яти ракет морського базування типу «Калібр». На жаль, лише дві, — зазначається в повідомленні. — Співчуття сім’ям загиблих. Смерть рашистам!

На опублікованих знімках можна побачити, що на знайдених фрагментах ракет збереглися серійні номери деталей та інші написи.

Раніше повідомлялося, що ракети, які вдарили по центру Вінниці, були запущені з російського підводного човна, котрий перебуває у Чорному морі.

Нагадаємо, первинна ідентифікація елементів боєприпасів, вилучених на місці ракетного удару у Вінниці, показала, що це були ракети типу «Калібр» маркування 3М-14Е.