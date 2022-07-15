Топ-чиновникам вручили новые подозрения по делу «ПриватБанка». Фото: pmg.ua

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Нові підозри у справі «ПриватБанку» отримали топ-посадовці.

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Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура 15 липня повідомили екс-голові «ПриватБанку», його першому заступнику та колишньому керівнику департаментів про підозру у розтраті грошових коштів банку на суму 85,2 млн грн. У грудні 2016 року ці особи за день до визнання «ПриватБанку» неплатоспроможним на підставі неправдивих документів виплатили коштом банку близько 223 млн грн на користь підконтрольних та пов’язаних із банком компаній. Про це повідомила прес-служба НАБУ.

Встановлено, що ці кошти перерахували декількома траншами на дві різні компанії. На рахунок однієї пов’язаної з учасниками схеми компанії пішло 85,2 млн грн, а 136,8 млн грн — на користь іншої.

У Антикорупційному бюро зазначили, що детективи вже повідомляли про підозру в лютому 2021 року стосовно епізоду розтрати 136,8 млн грн. Але в ході слідства правоохоронці встановили нові факти й виявили додаткову розтрату у понад 85 млн грн. Таким чином, загальна сума збитків за двома епізодами становить близько 223 млн грн. Ці гроші були виведені підозрюваними за кордон з метою легалізації.

Нагадаємо, 22 грудня 2021 року слідчий суддя Вищого антикорупційного суду заочно арештував колишнього голову правління «ПриватБанку» Олександра Дубілета. Рішення винесли без участі підозрюваного, бо він перебуває у міжнародному розшуку.