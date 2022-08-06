Стали известны планы рф по «референдуму» в Запорожской области. Фото: AFP

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План незаконного референдуму в окупованій частині Запорізької області розкрила українська владаю

Російські загарбники під час проведення «референдуму» планують залякувати місцевих за допомогою зброї. Про це 6 серпня міський голова Мелітополя Іван Федоров заявив в ефірі національного телемарафону.

За словами мера, окупанти розробили спеціальний план, за яким планують залучати старших по багатоквартирних будинках. Посібники загарбників ходитимуть по квартирах у супроводі озброєних військових, співробітників федеральної служби безпеки рф або в супроводі так званої «міліції».

Федоров додав, що план росіян передбачає проведення «референдуму» за сім днів.

Нагадаємо, кремль замовив проведення соцопитування щодо «приєднання до росії» на окупованих територіях України. Виявилося, що за «приєднання» виступили близько 30%, стільки ж висловилося за збереження областей у складі України.