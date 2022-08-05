Росіяни запитали українців з окупованих територіях про приєднання до росії, відповіді шокують кремль

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Ракурс

На замовлення кремля на окупованих територіях України провели соцопитування щодо «приєднання до росії».

Його результати дуже не сподобаються москві: за «приєднання» виступили близько 30%, стільки ж висловилося за збереження областей у складі України. Решті «вагалися з відповіддю».

Такої підтримки для реального референдуму, звичайно, мало, — підкреслив співрозмовник видання «Медуза», який знайомий із результатами опитування.

За словами трьох джерел видання, близьких до кремля, 11 вересня залишається «орієнтовною датою референдуму», але не остаточною. Співрозмовники пояснили, що до цього дня російські війська та бойовики «днр», швидше за все, не зможуть зайняти всю територію Донецької області (зараз під окупацією 59%).

Однак якщо контрнаступ ЗСУ на Херсонському напрямку буде активнішим, можливо, проводити «референдуми» доведеться раніше 11 вересня незалежно від ситуації в Донецькій області — і приєднувати до росії лише частину «днр».

За інформацією джерел «Медузи», референдуми мають пройти під слоганом «Разом із росією». Однак «зрозумілої ідеологічної складової» у референдумів не буде — наголос робитиметься на тому, що в росії жителі цих територій зможуть жити краще, ніж в Україні.

Джерела, близькі до rремля, у розмові з «Медузою» наголосили: поки всі зусилля пропагандистів і політтехнологів не призводять до результату, якого хотіла б російська влада.

Історія питання

За інформацією джерел «Медузи», референдуми мають пройти під слоганом «Разом із росією». Написи з ним уже з’явилися у Запоріжжі, там же було організовано однойменний рух, а у Херсоні пройшов форум із такою назвою.

Якщо ти чогось хочеш — а ми всі разом хочемо бути з росією, — то весь всесвіт нам допомагатиме, і насамперед Росія. І все, що ми зробимо з любов’ю, приречене на успіх, — сказав на форумі голова військово-громадянської адміністрації окупованої області володимир сальдо. Наразі його госпіталізовано, його обов’язки виконує Сергій Єлісєєв — колишній співробітник ФСБ та голова «уряду» регіону.

Джерела «Медузи», близькі до адміністрації президента, пояснили, що розглядався й інший слоган — «Нова росія». Його ідея полягала в тому, щоб показати мешканцям територій, що приєднуються, що після референдумів росія «отримає нову якість як державу, стане сильнішою, що люди на цих територіях цьому допоможуть».

Проте, за словами одного із співрозмовників, ідея не сподобалася путіну (а також членам Ради безпеки). На їхню думку, росія зараз «повертає своє, а не приєднує щось нове».

У підсумку, за оцінкою джерел, близьких до Кремля, «зрозумілої ідеологічної складової» у референдумів не буде — наголос робитиметься на тому, що в росії жителі цих територій зможуть жити краще, ніж в Україні.