У Слов’янську затримали росіянина, який розвідував позиції артилерії (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n173778-u-slov-yansku-zatrymaly-rosiyanyna-yakyy-rozviduvav-pozyciyi-artyleriyi-foto.htmlРакурс
У Слов’янську на Донеччині СБУ затримала росіянина, який мав посвідку на тимчасове проживання в Україні. Зловмисник розвідував позиції українських військових.
Найбільше його цікавили позиції української артилерії. Про це сьогодні, 16 серпня, повідомляє прес-центр СБУ.
Після початку повномасштабного вторгнення рф він через особисті зв’язки вийшов на представників російських спецслужб, — зазначають у спецслужбі. — Відтоді за завданням окупантів вів таємне спостереження за позиціями українських військ та їх передислокацією поблизу лінії фронту.
Свої розвіддані затриманий супроводжував фото-, відеофіксацією відповідних локацій з прив’язкою до місцевості.
Зв’язок з окупантами підтримував через свого знайомого з рф, який також співпрацює з російськими спецслужбами. Для комунікації і передачі даних обоє застосовували анонімний Телеграм-канал, — зазначають в СБУ.
За інформацією спецслужби, отримані дані окупанти планували використати для завдання ракетних ударів по підрозділах Сил оборони України. Проте ворожого агента вчасно викрили.
Наразі затриманому повідомлено про підозру у вчинені злочину та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 124 тис. 500 грн, зазначає прес-служба Донецької обласної прокуратури.
За інформацією прокуратури, у затриманого окрім російського громадянства є також громадянство України.
За даними слідства, у червні 2022 року … з власного мобільного телефону надсилав співмешканці та знайомій, що перебуває на території ворожої держави, на номери російських мобільних операторів дані про місця розташування на території м. Слов’янська особового складу та військової техніки українських захисників, — зазначають у прокуратурі.