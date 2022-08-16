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Біля окупованого Сімферополя 16 серпня пролунав вибух, фото: Google Maps

Вибух на військовій базі біля Сімферополя міг пролунати у казармі — ЗМІ

16 сер 2022, 20:17
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В окупованому Криму жителі селища Гвардійське Сімферопольського району, котрі мешкають у місцевому авіагарнізоні, сьогодні 16 серпня, приблизно о шостій годині ранку чули щонайменше один сильний вибух.





Про це повідомляє видання «Крим. Реалії» з посиланням на очевидці.

Зазначається, що диму та вогню після вибуху місцеві жителі самі не бачили, проте один зі співрозмовників видання уточнив, що вибух стався на території військового містечка, ймовірно, у казармі.

Чи постраждали при цьому російські військовослужбовці і чи вони перебували там у момент вибуху взагалі, виданню встановити не вдалося.

На авіабазі у Гвардійському окупанти, згідно з даними з відкритих джерел, розмістили 37-ий змішаний авіаполк російських Військово-космічних сил у складі двох ескадрилій (12 Су-24М та 12 Су-25СМ).

Джерело: «Крим.Реалії»


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