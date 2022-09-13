Кілометрова черга за хлібом в окупованому Маріуполі потрапила на відео

Черга за безкоштовним хлібом в Маріуполі, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n174726-kilometrova-cherga-za-hlibom-v-okupovanomu-mariupoli-potrapyla-na-video.html

Ракурс

У Маріуполі, який перебуває під російською окупацією, склалася критична ситуація з продуктами харчування.

Про це сьогодні, 13 вересня, повідомляється у Telegram-каналі міськради Маріуполя, де опубліковане відео, котре показує кілометрову чергу людей за безкоштовним хлібом.

На думку російських окупантів, саме так виглядає «покращення життя», — наголошується в повідомленні.

Зазначається, що люди стоять черзі за безкоштовним хлібом, оскільки не можуть собі дозволити його придбати.

Немає грошей, роботи, обіцяних захмарних виплат. Навіть гуманітарну допомогу сильно звузили до певних пільгових груп, — наголошується в повідомленнями.

У міськраді Маріуполя зазначають, що безкоштовний хліб, який роздають окупанти, — дуже низької якості.