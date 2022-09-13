Простой способ уменьшить смертность от COVID-19 установили ученые

В мире продолжается эпидемия коронавируса

https://racurs.ua/n174725-prostoy-sposob-umenshit-zabolevanie-i-smertnost-ot-covid-19-ustanovili-uchenye.html

Ракурс

Початок промивання вкритої слизом носової порожнини м’яким фізіологічним розчином двічі на день після позитивного результату тесту на коронавірусну хворобу COVID-19 може значно зменшити госпіталізацію та смертність.

Це в результаті проведених експериментів встановили учені з Медичного коледжу Джорджії при Університеті Огаста (США), повідомляє видання EurekAlert з посиланням на статтю в Ear, Nose & Throat Journal.

Метод, який можна використовувати вдома, змішуючи по половині чайної ложки солі та харчової соди в чашці кип’яченої або дистильованої води, а потім поміщаючи це в пляшку для промивання пазух, є безпечним, ефективним і недорогим способом знизити ризик важкої хвороби та смерті від коронавірусної інфекції, які можуть мати життєво важливий вплив на громадське здоров’я, — наголошується у статті.

Учені виявили зменшення кількості госпіталізацій у 8,5 разів і відсутність смертельних випадків у тих учасників експерименту, хто промивав носову порожнину, порівняно з контрольною групою:

менше 1,3% із 79 учасників дослідження віком 55 років і старше, які зареєструвалися протягом 24 годин після позитивного результату тесту на COVID-19 у період з 24 вересня по 21 грудня 2020 року, пережили госпіталізацію. Ніхто з них не помер;

серед учасників, які проходили лікування і перебували під спостереженням протягом 28 днів, один був госпіталізований, а інший звернувся до відділення невідкладної допомоги, але його не прийняли;

у контрольній групі зі схожими демографічними показниками 9,47% пацієнтів були госпіталізовані, а 1,5% померли протягом того самого періоду часу:

23 з 29 учасників, які постійно двічі на день промивали носову порожнину, через два тижні не мали жодного побічного симптому коронавірусу (таких як озноб чи втрата нюху або смаку), порівняно із 14 з 33 учасників, які були менш старанними.

Зниження з 11% до 1,3% … в абсолютному вираженні відповідало б більш ніж 1 млн менших літніх американців, які потребують госпіталізації, — наголошують учені. — Якщо це підтвердиться в інших дослідженнях, то потенційне зниження захворюваності та смертності у всьому світі може бути величезним.

На думку дослідників, фізрозчин ускладнює прикріплення вірусу до рецептора ACE2 — шлях, яким коронавірус проникає до клітин людського організму. ACE2 вдосталь присутній в таких місцях, як носова порожнина, рот і легені.

Фізрозчин, ймовірно, пригнічує здатність вірусу робити два розрізи в собі, що називається розщепленням фурину, щоб він міг краще прикріпитися до рецептора ACE2, коли він його виявить, — наголошують дослідники.

Зазначається, що частина піддослідних використовували у розчині для промивання носа добавки, такі як повідон-йод чи бікарбонат натрію. Проте дослідження показало, що одного лише сольового розчину було достатньо.

Насправді важливі лише промивання та кількість, — наголошують учені.

Джерело: EurekAlert